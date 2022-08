Calcio: Dodò sogna in grande 'Fiorentina, ti aiuterò a vincere' (Di venerdì 5 agosto 2022) "sognavo di giocare in Italia", confessa il brasiliano ex Shakhtar FIRENZE - "Prometto ai tifosi che daro' tutto me stesso, aiuterò la Fiorentina a vincere dei titoli, a cercare di andare in Champions,... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) "vo di giocare in Italia", confessa il brasiliano ex Shakhtar FIRENZE - "Prometto ai tifosi che daro' tutto me stesso,ladei titoli, a cercare di andare in Champions,...

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Dodò sogna in grande 'Fiorentina, ti aiuterò a vincere' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AMICHEVOLE - Fiorentina, pareggio a reti bianche contro il Qatar, Duncan e Dodò fuori per una botta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AMICHEVOLE - Fiorentina, pareggio a reti bianche contro il Qatar, Duncan e Dodò fuori per una botta - susydigennaro : RT @napolimagazine: AMICHEVOLE - Fiorentina, pareggio a reti bianche contro il Qatar, Duncan e Dodò fuori per una botta - napolimagazine : AMICHEVOLE - Fiorentina, pareggio a reti bianche contro il Qatar, Duncan e Dodò fuori per una botta -

Calcio: Dodò sogna in grande 'Fiorentina, ti aiuterò a vincere' ... arrivata durante il ritiro di Moena, davanti ai tanti tifosi viola presenti, Dodò ha raccontato: "... "Darò il massimo per loro e per mostrare il mio calcio - prosegue l'ex Shakhtar Donetsk - Dopo aver ... Tutti i colpi di calciomercato a una settimana dal fischio d'inizio della Serie A Così il calcio risparmia sulle tasse Stefano Iannaccone Inter Grandi cessioni e grandi acquisti in ... Gollini per la porta dall'Atalanta, il terzino Dodò dallo Shakhtar Donetsk e della possibile ... ... arrivata durante il ritiro di Moena, davanti ai tanti tifosi viola presenti,ha raccontato: "... "Darò il massimo per loro e per mostrare il mio- prosegue l'ex Shakhtar Donetsk - Dopo aver ...Così ilrisparmia sulle tasse Stefano Iannaccone Inter Grandi cessioni e grandi acquisti in ... Gollini per la porta dall'Atalanta, il terzinodallo Shakhtar Donetsk e della possibile ...