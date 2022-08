ASCOLTI TV 4 AGOSTO 2022: DON MATTEO, GIÙ LE MANI DALLE NOSTRE FIGLIE, TIM SUMMER HITS, TERRA AMARA (Di venerdì 5 agosto 2022) ASCOLTI TV 4 AGOSTO 2022 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina Estate – xLinea Verde Estate – xUnoMattina Estate Più – xCamper – xTg1 – xDon MATTEO – xSei Sorelle – xTg1 + Tg1 Ec. – xEstate in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – xDon MATTEO (R) – x x x xTutto Quello che Vuoi – x Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – xMorning News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xBeautiful – v. nettoTERRA AMARA – xUn Altro DoMANI – xLa Casa tra le Montagne – x1T + 2T – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xPaperissima Sprint – xGiù le MANI DALLE NOSTRE ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 5 agosto 2022)TV 4· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina Estate – xLinea Verde Estate – xUnoMattina Estate Più – xCamper – xTg1 – xDon– xSei Sorelle – xTg1 + Tg1 Ec. – xEstate in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – xDon(R) – x x x xTutto Quello che Vuoi – x Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – xMorning News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xBeautiful – v. netto– xUn Altro Do– xLa Casa tra le Montagne – x1T + 2T – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xPaperissima Sprint – xGiù le...

95_addicted : RT @fabiofabbretti: Da segnalare al pomeriggio #Beautiful al 19.1% nel solito orario e al 20.8% dalle 14:12 - CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 4 agosto 2022: Don Matteo, Tim Summer Hits, Giù le mani dalle nostre figlie, dati Auditel e share - uolller : @cribart @petunianelsole Non toccargli ferie, maggiori ascolti dei TG di fine Agosto e i Talk a pieno regime, ci sa… - ItalCom_ : RT @MaScaglioni: Ufficiale oggi anche da parte di #Auditel : gli ascolti del #calcio tornano a una misura trasparente e condivisa dopo un… - SpazioWrestling : AEW: Ascolti in leggero calo per Dynamite (3 agosto) #AEW #Dynamite -