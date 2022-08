Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2022 ore 08:15 (Di giovedì 4 agosto 2022) Viabilità DEL 4 AGOSTO 2022 ORE 08:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. DISAGI SULL’ARCO ORIENTALE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLazioNE È RALLENTATA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA A1 Roma-NAPOLI E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E A24. INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA. CODE SULLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA VERSO Roma. INFINE, SI STA IN CODA SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE CONGESTIONA IL TRAFFICO TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA IN DIREZIONE Roma. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 agosto 2022)DEL 4 AGOSTOORE 08:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. DISAGI SULL’ARCO ORIENTALE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCONE È RALLENTATA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA A1-NAPOLI E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E A24. INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA. CODE SULLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA VERSO. INFINE, SI STA IN CODA SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE CONGESTIONA IL TRAFFICO TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA IN DIREZIONE. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È ...

TuttoSuRoma : Agosto a #Roma, la guida per chi resta nella #Capitale: cosa fare, mostre, eventi, concerti, sagre e viabilità - romamobilita : #Roma #viabilità Via Collatina altezza GRA - incendio di fogliame - romamobilita : #Roma #viabilità Tangenziale direzione stadio, traffico rallentato per incidente altezza Campi Sportivi - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2022 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #03-08-2022 - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico critico a via della Pineta Sacchetti, tra via Trionfale e via Mattia Battistini -

Viabilità Roma Regione Lazio del 04 - 08 - 2022 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2022 ORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...ANULARE CIRCOLAZIONE RALLENTATA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER L'AUTOSTRADA A1 ROMA - ... Altroconsumo, come si viaggia sulle nostre strade ...imposto una sanzione da 5 milioni di euro ad Autostrade per i forti disagi causati alla viabilità. ... spiccano i giudizi molto bassi dei cittadini di Catania (36 su 100) e Roma (39 su 100), mentre la ... RomaDailyNews DEL 4 AGOSTO 2022 ORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...ANULARE CIRCOLAZIONE RALLENTATA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER L'AUTOSTRADA A1- ......imposto una sanzione da 5 milioni di euro ad Autostrade per i forti disagi causati alla. ... spiccano i giudizi molto bassi dei cittadini di Catania (36 su 100) e(39 su 100), mentre la ... Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2022 ore 18:45 - RomaDailyNews