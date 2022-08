Ufficiale Atalanta | acquistato dal Lipsia Ademola Lookman

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 agosto 2022) Colpo di mercato dell’. Adesso è infattiil passaggio didal. Esterno d’origine nigeriana, ma con passaporto inglese, è arrivato a Bergamo a titolo definitivo. Ecco la nota del club: “Nato a Wandsworth il 20 ottobre 1997, è un esterno d’attacco molto veloce e tecnico, abile nel dribbling e nell’attaccare la profondità, in grado di ricoprire più posizioni sul fronte offensivo. Nigeriano con cittadinanza inglese, ha cominciato a giocare nel Charlton, esordendo in prima squadra nel novembre del 2015, pochi giorni dopo aver compiuto i 18 anni. Nel gennaio del 2017 passa all’Everton e, appena entrato in campo nel finale di partita, si presenta con un gol al suo esordio in Premier League nel successo per 4-0 sul Manchester City. Nella stagione successiva segna due ...