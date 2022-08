Svezia e Finlandia nella Nato, Senato degli Stati Uniti approva a stragrande maggioranza (Di giovedì 4 agosto 2022) Il SeNato degli Stati Uniti ha approvato a stragrande maggioranza la risoluzione che ratifica l’accesso di Svezia e Finlandia alla Nato, inviando un altro segnale che il Congresso rimane unito contro l’aggressione russa nei confronti di Ucraina e Europa. Con 95 voti favorevoli vi è stato un solo voto contrario, quello del seNatore repubblicano Josh Hawley che ha detto che gli Stati Uniti dovrebbero concentrarsi di più sulla minaccia della Cina invece che sulla sicurezza in Europa. Un altro repubblicano, Rand Paul, ha votato solo ‘presente’. Il leader della minoranza repubblicana Mitch McConnell ha insistito con forza sulla necessità di ratificare le adesioni due Paesi ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Sehato ala risoluzione che ratifica l’accesso dialla, inviando un altro segnale che il Congresso rimane unito contro l’aggressione russa nei confronti di Ucraina e Europa. Con 95 voti favorevoli vi è stato un solo voto contrario, quello del sere repubblicano Josh Hawley che ha detto che glidovrebbero concentrarsi di più sulla minaccia della Cina invece che sulla sicurezza in Europa. Un altro repubblicano, Rand Paul, ha votato solo ‘presente’. Il leader della minoranza repubblicana Mitch McConnell ha insistito con forza sulla necessità di ratificare le adesioni due Paesi ...

lucianonobili : Oggi a @Montecitorio votiamo un atto storico: l’adesione di #Svezia e #Finlandia alla #Nato, contro la Russia di Pu… - elio_vito : Grave il voto contrario di Fratoianni all'adesione di Svezia e Finlandia alla NATO ma strana pure l'assenza al voto… - CarloCalenda : Peraltro Fratoianni ha votato ieri contro l’allargamento della NATO a Svezia e Finlandia, contrariamente a noi e al… - testadislero : RT @agambella: L'Italia ha approvato in via definitiva con un voto al Senato di 202 favorevoli, 13 contrari e 2 astensioni, la ratifica del… - Giordan48430646 : RT @agambella: L'Italia ha approvato in via definitiva con un voto al Senato di 202 favorevoli, 13 contrari e 2 astensioni, la ratifica del… -