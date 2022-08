Siamo fuori di testa. In questa long hot summer (Di giovedì 4 agosto 2022) Immaginiamo una lunga estate calda. Quello che ci appare subito è il viso, e il corpo sudato, di Paul Newman, nel meraviglioso film del 1958 diretto da Martin Ritt con Orson Welles e Joanne Woodward. E invece, nulla di così romantico. La nostra long hot summer è solo afa, fastidio e siccità. E non solo. Con il caldo tutti Siamo fuori di testa, chi più chi meno. lunga estate calda Prima dell’estate del 2003 il caldo in Italia era soltanto quel giusto particolare per le vacanze. Per un paio di settimane d’agosto il termometro segnava 35 gradi e poi da Ferragosto arrivavano i temporali che annunciavano la fine delle temperature estive. Al meridione c’era qualche grado in più ma nessuna criticità. Poi è arrivato l’anticiclone africano, proprio nel 2003. Tre mesi di caldo tropicale. Per la ... Leggi su distantimaunite (Di giovedì 4 agosto 2022) Immaginiamo una lunga estate calda. Quello che ci appare subito è il viso, e il corpo sudato, di Paul Newman, nel meraviglioso film del 1958 diretto da Martin Ritt con Orson Welles e Joanne Woodward. E invece, nulla di così romantico. La nostrahotè solo afa, fastidio e siccità. E non solo. Con il caldo tuttidi, chi più chi meno. lunga estate calda Prima dell’estate del 2003 il caldo in Italia era soltanto quel giusto particolare per le vacanze. Per un paio di settimane d’agosto il termometro segnava 35 gradi e poi da Ferragosto arrivavano i temporali che annunciavano la fine delle temperature estive. Al meridione c’era qualche grado in più ma nessuna criticità. Poi è arrivato l’anticiclone africano, proprio nel 2003. Tre mesi di caldo tropicale. Per la ...

GiovaQuez : Rizzo legge il programma del partito sul cell: 'Siamo l'unica alternativa al totalitarismo liberista, guerrafondaio… - DadoneFabiana : Bisogna guardare fuori, alle persone in difficoltà, il Movimento è uno strumento per i più deboli. È palese oggi pi… - borghi_claudio : @francelenzi I bilanci della SNB sono sempre stati uno spettacolo. Tenuto presente che noi per pil siamo 2,5 volte… - LuigiPelliciol3 : RT @Paologlover: Se Italia Viva malauguratamente restasse fuori dal Parlamento (ma è impossibile) continueremo a sostenerla anche in serie… - CardelliAc : RT @Paologlover: Se Italia Viva malauguratamente restasse fuori dal Parlamento (ma è impossibile) continueremo a sostenerla anche in serie… -