Salvini a Lampedusa ospite in villa Berlusconi: "Un leghista al Viminale" (Di giovedì 4 agosto 2022) Lampedusa, 4 ago. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Per l'arrivo di Matteo Salvini a Lampedusa la servitù di villa Due Palme ha fatto gli straordinari. Il leader della Lega trascorrerà la sua due giorni Lampedusana ospite proprio nella mega villa acquistata dieci anni fa dall'ex premier Silvio Berlusconi dopo una sua visita sull'isola. Prima tappa del viaggio Lampedusano dell'ex ministro dell'Interno Salvini è al Comune, dove incontra il sindaco Filippo Mannino e il vicesindaco, il leghista Attilio Lucia. Qui i tre parlano dei problemi dell'isola, dalla mancanza di un ospedale, alle fognature, ai problemi delle infrastrutture. Poi, Salvini, poco dopo le 16.30 arriva ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022), 4 ago. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Per l'arrivo di Matteola servitù diDue Palme ha fatto gli straordinari. Il leader della Lega trascorrerà la sua due giorninaproprio nella megaacquistata dieci anni fa dall'ex premier Silviodopo una sua visita sull'isola. Prima tappa del viaggiono dell'ex ministro dell'Internoè al Comune, dove incontra il sindaco Filippo Mannino e il vicesindaco, ilAttilio Lucia. Qui i tre parlano dei problemi dell'isola, dalla mancanza di un ospedale, alle fognature, ai problemi delle infrastrutture. Poi,, poco dopo le 16.30 arriva ...

elio_vito : Salvini oggi sbarca a Lampedusa. Con crocifisso al collo e telecamere al seguito, è pronto a proseguire la sua squa… - AMorelliMilano : A Lampedusa arriva Salvini e Lamorgese sposta immigrati e imbarcazioni per nascondere il tutto dalle telecamere. Ma… - LaVeritaWeb : Supermercato saccheggiato dagli africani riversati negli hotspot. Il sindaco: «Abbiamo paura». Altri arrivi al cent… - SilviaZavagno : RT @FuddausS: Salvini va a Lampedusa e magicamente scompaiono i clandestini i trasferiti in tutta fretta dalla la Morgese, hanno perfino r… - LocalPage3 : Salvini a Lampedusa ospite in villa Berlusconi: 'Un leghista al Viminale' -