Rogo nel Parco Regionale Partenio, tre ettari in cenere (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRoccarainola (Na) – Da un terreno privato non ripulito e non ben mantenuto si è sviluppato un incendio che ha distrutto tre ettari di bosco nel Parco Regionale del Partenio, nel Comune di Roccarainola (Napoli). Le fiamme si sono propagate rapidamente e hanno distrutto molti alberi prima di essere domate dai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri della stazione forestale, che hanno accertato che il Rogo era partito da un terreno di proprietà di un 55enne, che è stato denunciato per incendio e colpito da sanzione amministrativa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

