Psg, Donnarumma: ‘Non si può spiegare la grandezza di questo club’ (Di giovedì 4 agosto 2022) Gianluigi Donnarumma è stato protagonista di una intervista a Sky: "Mi sento veramente a casa qui, sto veramente bene. questo club... Leggi su calciomercato (Di giovedì 4 agosto 2022) Gianluigiè stato protagonista di una intervista a Sky: "Mi sento veramente a casa qui, sto veramente bene.club...

SquawkaNews : PSG XI: Donnarumma; Marquinhos, Ramos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes; Sarabia, Messi, Neymar. Nante… - PietroSincich : Ma non la puoi spiegare tu perché sei un povero ignorante bifolco. Si spiega così quella che tu chiami grandezza: ??… - cmdotcom : Psg, Donnarumma: ‘Non si può spiegare la grandezza di questo club’ - milansette : Donnarumma: 'Non si può spiegare la grandezza del Psg. Voglio fare la storia di questo club' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Donnarumma: 'Non si può spiegare la grandezza del Psg. Voglio fare la storia di questo club': Il portiere del Psg e… -