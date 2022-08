Nintendo Switch: superati i 111 milioni di unità vendute (Di giovedì 4 agosto 2022) L’ibrida che scatenò scetticismo ha raggiunto la quota dei 111 milioni: Nintendo Switch supera una quota da record con le unità vendute Vorremmo vedere l’espressione di Brenna Hillier, ora che quello stesso Nintendo Switch che la giornalista derise e schernì in un editoriale su VG24/7 mel 2016 ha toccato la quota di 111 milioni di unità vendute. A dire il vero il numero corretto corrisponde a 111,08 se vogliamo essere precisi, ma sono dettagli. Questo risultato sbalorditivo è emerso dal rapporto finanziario della Grande N per il primo periodo dell’anno fiscale 2023. Per i meno avvezzi a questa bizzarra unità di misura, alludiamo al trimestre tra aprile e maggio 2022. La carenza di componenti dovuta ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 4 agosto 2022) L’ibrida che scatenò scetticismo ha raggiunto la quota dei 111supera una quota da record con leVorremmo vedere l’espressione di Brenna Hillier, ora che quello stessoche la giornalista derise e schernì in un editoriale su VG24/7 mel 2016 ha toccato la quota di 111di. A dire il vero il numero corretto corrisponde a 111,08 se vogliamo essere precisi, ma sono dettagli. Questo risultato sbalorditivo è emerso dal rapporto finanziario della Grande N per il primo periodo dell’anno fiscale 2023. Per i meno avvezzi a questa bizzarradi misura, alludiamo al trimestre tra aprile e maggio 2022. La carenza di componenti dovuta ...

