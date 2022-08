Meloni e l’ipotesi Salvini al Viminale: “Ne parleremo tra noi” (Di giovedì 4 agosto 2022) Meloni frena le ambizioni di Salvini. O perlomeno evita di cantare già vittoria. Nonostante i sondaggi la diano tra i leader più apprezzati la leader di Fratelli d’Italia continua il confronto con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sulle compilazione dei candidati ai collegi. Il centrodestra è dato per favorito ma non tutti i sondaggi gli L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Salvini: il decreto immigrazione apre ad un vespaio di polemiche Abolizione Legge Fornero, ecco le ultimissime Tav, Conte: “Soluzione entro venerdì”Pd e Forza Italia sfiduciano Toninelli Renzi dice no all’aumento dell’Iva Presidente della Repubblica, Salvini: “Non è scritto da nessuna parte che debba per forza essere vicino alla ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 4 agosto 2022)frena le ambizioni di. O perlomeno evita di cantare già vittoria. Nonostante i sondaggi la diano tra i leader più apprezzati la leader di Fratelli d’Italia continua il confronto con Matteoe Silvio Berlusconi sulle compilazione dei candidati ai collegi. Il centrodestra è dato per favorito ma non tutti i sondaggi gli L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: il decreto immigrazione apre ad un vespaio di polemiche Abolizione Legge Fornero, ecco le ultimissime Tav, Conte: “Soluzione entro venerdì”Pd e Forza Italia sfiduciano Toninelli Renzi dice no all’aumento dell’Iva Presidente della Repubblica,: “Non è scritto da nessuna parte che debba per forza essere vicino alla ...

