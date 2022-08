lazio_story : #MarcosAntonio: “Ho subito accettato la chiamata della #Lazio” - lazio_story : #Tare: “#MarcosAntonio rispecchia la filosofia di #Sarri” - Frankiessl1900 : La presentazione di #Maximiano, #MarcosAntonio e #MarioGila - - CalcioPillole : Lazio, le presentazioni: Gila: “Ho ambizione”. Marcos Antonio: “Obiettivo Champions” - LazioNews_24 : Così #Tare sui nuovi acquisti -

Corriere dello Sport

FORMELLO - La bella avventura allo Shakhtar, poi lo scoppio della guerra in Ucraina e la fuga in Brasile.ha aspettato una chiamata importante per rilanciarsi. Ecco la Lazio nel suo futuro. Vuole tornare a crescere dimostrando tutto ciò che aveva fatto di buono in passato. E con la maglia ...Prove generali della formazione che si vedrà alla 'prima' con Maximiano in porta, Lazzari, Patric (o Gila), Romagnoli e Marusic in difesa, Milinkovic, Cataldi (in vantaggio su) e Basic ... Marcos Antonio: "Ho scelto subito la Lazio. Voglio portarla in Champions" Dopo Mario Gila, ha preso parola di nuovo Igli Tare per presentare Marcos Antonio. Queste le parole del ds: “Marcos Antonio è un giocatore di grande qualità. Interpreta il ...Il brasiliano è fermo da mesi, ma non vede l'ora di sentirsi di nuovo protagonista in campo: "De Zerbi importante per me, ora sono a totale disposizione di Sarri" ...