Lutto a San Valentino Torio: Carmine travolto e ucciso da un camion

Lutto a San Valentino Torio, dove la comunità piange la morte del 40enne Carmine Celentano. L'imprenditore assai apprezzato e stimato da tutti, si è spento ieri mattina, 3 agosto 2022, a seguito di un incidente stradale avvenuto tra Striano e Palma Campania. A rendere nota la drammatica notizia è stato il primo cittadino Michele Strianese con un post di cordoglio sui social. Un annuncio che è stato sommerso da messaggi di affetto e dispiacere.

La cittadina di San Valentino Torio è in Lutto per la scomparsa del 40enne Carmine Celentano. L'uomo ha perso la vita in un sinistro avvenuto tra Striano e Palma Campania.

