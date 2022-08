Incursioni aeree e missili balistici. Così il Dragone minaccia Taipei (Di giovedì 4 agosto 2022) La Cina ha lanciato nella notte italiana la sua gigantesca esercitazione militare nelle acque intorno a Taiwan, in una dimostrazione di forza che ha letteralmente circondato l’isola e nella quale Pechino sta utilizzando anche i propri missili balistici. Le scie di alcuni di questi lanci sono state riprese da bagnanti e turisti di una spiaggia sulla costa del Fujian, la più vicina alle acque contestate, e rilanciate sui social media. Gli stessi civili cinesi si sono preoccupati delle esercitazioni, chiedendosi se la situazione fosse sotto controllo o se la zona non dovesse essere evacuata prima delle esercitazioni. Sebbene non sia stato esplicitato da Pechino, le esercitazioni sarebbero una risposta alla visita a Taipei della speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, viaggio che ha suscitato le ire della ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 agosto 2022) La Cina ha lanciato nella notte italiana la sua gigantesca esercitazione militare nelle acque intorno a Taiwan, in una dimostrazione di forza che ha letteralmente circondato l’isola e nella quale Pechino sta utilizzando anche i propri. Le scie di alcuni di questi lanci sono state riprese da bagnanti e turisti di una spiaggia sulla costa del Fujian, la più vicina alle acque contestate, e rilanciate sui social media. Gli stessi civili cinesi si sono preoccupati delle esercitazioni, chiedendosi se la situazione fosse sotto controllo o se la zona non dovesse essere evacuata prima delle esercitazioni. Sebbene non sia stato esplicitato da Pechino, le esercitazioni sarebbero una risposta alla visita adella speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, viaggio che ha suscitato le ire della ...

