Elezioni, al Centro il 22% degli eletti: «Determinanti per vincere». Molti seggi in bilico tra destra e sinistra (Di giovedì 4 agosto 2022) Questo inizio di campagna elettorale è stato segnato dal gran ritorno nel dibattito politico del Centro (più o meno ipotetico e più o meno tendente a destra o a sinistra). Ma il... Leggi su ilmattino (Di giovedì 4 agosto 2022) Questo inizio di campagna elettorale è stato segnato dal gran ritorno nel dibattito politico del(più o meno ipotetico e più o meno tendente ao a). Ma il...

Ettore_Rosato : Un polo di centro, moderato, riformista, coerente con quello che abbiamo sempre detto alle prossime elezioni ci sar… - ItaliaViva : Elezioni politiche, @raffaellapaita: 'Corriamo da soli, Toti aiuti l'unico centro che c'è' - Ettore_Rosato : “Alle elezioni andremo da soli, al centro, spero si unisca anche Calenda. Saremo l’unica novità sulla scheda eletto… - Ultimo_Samurai_ : @stemolinaradio Il programma di centro sinistra è allearsi per battere la destra e scoppiare il giorno dopo. Il pro… - serebellardinel : RT @erretti42: Elezioni, la diretta – Conte: “Il Pd è un centro per l’impiego per chi cambia casacca”. Fratoianni: “Se c’è l’agenda Draghi… -