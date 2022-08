Don Matteo 13, l'attore di Pippo confessa: "Una figuraccia con Raoul Bova.." (Di giovedì 4 agosto 2022) Don Matteo è la fiction Rai più amata dagli italiani e i suoi personaggi hanno conquistato il cuore di milioni di spettatori. Fra questi c'è sicuramente il buon Pippo, interpretato da Francesco Scali. Proprio lui, però, ha recentemente confessato di aver fatto una figuraccia con il bel Raoul Bova Tutti sanno che durante l’ultima stagione di “Don Matteo”, Terence Hill sia stato sostituito da Raoul Bova. Nello specifico, il sacerdote dagli occhi di ghiaccio ha lasciato il suo posto al bel Don Massimo. La serie, inoltre, ha visto il ritorno di uno dei suoi interpreti più amati, Flavio Insinna. Il romano, infatti, interpreta il buon Flavio Anceschi, promosso al grado colonnello, e tutti i suoi fan hanno accolto il suo ritorno con grande ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 4 agosto 2022) Donè la fiction Rai più amata dagli italiani e i suoi personaggi hanno conquistato il cuore di milioni di spettatori. Fra questi c'è sicuramente il buon, interpretato da Francesco Scali. Proprio lui, però, ha recentementeto di aver fatto unacon il belTutti sanno che durante l’ultima stagione di “Don”, Terence Hill sia stato sostituito da. Nello specifico, il sacerdote dagli occhi di ghiaccio ha lasciato il suo posto al bel Don Massimo. La serie, inoltre, ha visto il ritorno di uno dei suoi interpreti più amati, Flavio Insinna. Il romano, infatti, interpreta il buon Flavio Anceschi, promosso al grado colonnello, e tutti i suoi fan hanno accolto il suo ritorno con grande ...

