Decreto aiuti bis oggi in CdM | tutte le misure attese

In attesa del Consiglio dei Ministri delle 15 è trapelata la prima bozza del nuovo Decreto aiuti su cui sta lavorando il governo. Fra le misure dovrebbero trovare spazio anche la rivalutazione delle pensioni con anticipo a ottobre dell'indicizzazione al 2% (costo stimato di 2,38 miliardi), il taglio del cuneo contributivo, complessivamente dell'1,8% nel secondo semestre, con l'ulteriore 1% per i redditi fino a 35mila euro (costo 786 milioni quest'anno e 831 nel 2023), l'estensione del bonus da 200 euro per attribuirlo ai lavoratori esclusi finora – stagionali, cassintegrati a zero ore e collaboratori sportivi – con ulteriori risorse pari a 38 milioni di euro. Si lavora inoltre per un iter veloce – con l'arrivo in Gazzetta atteso già nel fine settimana e l'impegno dei partiti a non presentare emendamenti – per garantire una conversione ...

