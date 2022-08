David Beckham filma la moglie Victoria mentre lei fa gli esercizi per i glutei: “Non posso prendere il mio caffè in pace” – Video (Di giovedì 4 agosto 2022) Con la complicità che solo una coppia collaudata da 23 anni di matrimonio e quattro figli, David e Victoria Beckham si punzecchiano a vicenda sui social. Ed è proprio ciò che succede anche in questo Video pubblicato nei giorni scorsi dall’ex calciatore sul suo profilo Instagram: nel filmato, si vede Beckham inquadrarsi frontalmente, con gli occhiali da sole e un sorrisetto malizioso. Fissa l’obiettivo senza dire nulla, finché ad un certo punto alle sue spalle compare la moglie Victoria che cammina facendo gli affondi, con tanto di elastico fit alle cosce, per potenziare l’allenamento mirato per i glutei. “Non posso prendere il mio caffè in pace senza che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Con la complicità che solo una coppia collaudata da 23 anni di matrimonio e quattro figli,si punzecchiano a vicenda sui social. Ed è proprio ciò che succede anche in questopubblicato nei giorni scorsi dall’ex calciatore sul suo profilo Instagram: nelto, si vedeinquadrarsi frontalmente, con gli occhiali da sole e un sorrisetto malizioso. Fissa l’obiettivo senza dire nulla, finché ad un certo punto alle sue spalle compare lache cammina facendo gli affondi, con tanto di elastico fit alle cosce, per potenziare l’allenamento mirato per i. “Nonil mioinsenza che ...

