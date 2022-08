CR7 usa il metodo-Juve | come prova a fuggire dallo United

(Di giovedì 4 agosto 2022) Cristiano Ronaldo fa i capricci. Di nuovo. È evidentemente l'unico modo rimasto per andarsene da un club. D'altronde è ormai prigioniero dei multimilionari contratti che ha conquistato a suon di gol ma che nel calcio d'oggi nessuno può e vuole più garantire ad un 37enne. Il Manchesterlo paga infatti 385mila sterline a settimana, pari a circa 450mila euro, ovvero 23,5 milioni netti all'anno: sono 7,5 in meno rispetto ai 31 che guadagnava allantus ma comunque uno sproposito in relazione all'età. Il calcio non si fa con il passato ma con il presente che guarda al futuro e Cristiano, in questo senso, non è più un valore aggiunto, anzi. Oltre asi atteggia, infatti, non copre un ruolo previsto dal gioco contemporaneo: nessuna formazione può più permettersi un attaccante libero da qualsivoglia compito difensivo, un puro ...

La Roma , si sa, lo sta cercando e all'ex Palermo piacerebbe rimanere in A, ma dagli, secondo ...è finito in disgrazia: rovinoso finale di carrieraEscludendo esperienze esotiche come Cina,o Emirati, i n Europa il Bayern Monaco ci aveva fatto ... coi bookmaker che avevano iniziato a quotare unalla Roma , cosa di fatto poi smentita. Oggi ... CR7-United, braccio di ferro: il club lo usa per presentare le maglie, ma lui non parte per la Thailandia Un comportamento "inaccettabile" secondo l’allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, quello di Cristiano Ronaldo che ha lasciato lo stadio prima del fischio finale dell’amichevole contro il Rayo ...L'argentino vuole trasferirsi in bianconero per avere la certezza di un posto da titolare. Se lo United tiene CR7 è costretto a lascare partire ...