Calciomercato Juve, si complica un obiettivo in attacco (Di giovedì 4 agosto 2022) Nessun passo avanti per la Juventus sul fronte Alvaro Morata. L’Atletico Madrid non ha ancora aperto a un nuovo prestito nei confronti... Leggi su calciomercato (Di giovedì 4 agosto 2022) Nessun passo avanti per lantus sul fronte Alvaro Morata. L’Atletico Madrid non ha ancora aperto a un nuovo prestito nei confronti...

Gazzetta_it : Mertens dice no a 5 milioni della Juve: non vuole tradire la sua Napoli - forumJuventus : Ultime di #calciomercato by Di Marzio: ???? La Juve tenta l'affondo su Kostic, è lui la priorità ???? Accordo Juve-… - Gazzetta_it : Juve, passi avanti per Arthur al Valencia: resta il nodo stipendio, poi sotto con Paredes - VincenzoCund : RT @Gazzetta_it: #Juve, assalto a #Kostic 12 milioni più bonus per superare il #WestHam #calciomercato - ZonaBianconeri : RT @MiragliaIlenia: Ma Morata che passa dalla Juve al Madrid dal Madrid alla Juve, ma prendessero na decisione ste due squadre ooooo #Morat… -