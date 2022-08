Ultime Notizie Roma del 03-08-2022 ore 12:10 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale è un bene ritrovate all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio fumata bianca al vertice alla camera tra b&b azione più Europa Letta L’accordo è un passo che rende Queste lezioni contendibili Calenda oggi si riapre totalmente la partita dice la delegazione della sinistra italiana si compra oggi alle 15 con il segretario Terme per verificare se ci sono ancora le condizioni per un’alleanza il leader vede anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla Farnesina Renzi verso una corsa in solitaria vogliono perdere con te in bocca al lupo alla nuova ammucchiata dice tajani azione getta La maschera e Quinta Colonna del PD intanto Altra giornata di riunioni per la coalizione di centro-destra vertice tecnico per trovare la quadra fico Leggimi nominali e incontro sulla lista unica per la circoscrizione dall’estero e A ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 agosto 2022)dailynews radiogiornale è un bene ritrovate all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio fumata bianca al vertice alla camera tra b&b azione più Europa Letta L’accordo è un passo che rende Queste lezioni contendibili Calenda oggi si riapre totalmente la partita dice la delegazione della sinistra italiana si compra oggi alle 15 con il segretario Terme per verificare se ci sono ancora le condizioni per un’alleanza il leader vede anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla Farnesina Renzi verso una corsa in solitaria vogliono perdere con te in bocca al lupo alla nuova ammucchiata dice tajani azione getta La maschera e Quinta Colonna del PD intanto Altra giornata di riunioni per la coalizione di centro-destra vertice tecnico per trovare la quadra fico Leggimi nominali e incontro sulla lista unica per la circoscrizione dall’estero e A ...

