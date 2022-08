SuperQuark 2022 | anticipazioni e servizi puntata 3 agosto

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il programma di divulgazione scientificatorna stasera in tv mercoledì 3in onda in prima serata su Rai 1 condotto da Piero Angela. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, eccosu argomenti e rubriche di stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE Continua il viaggio nel gioco della seduzione con i documentari della BBC nella quartadi, in onda mercoledì 3su Rai 1. Lo scenario sarà quello dell’acqua dolce, che occupa solo una piccola parte della superficie della terra ma è un luogo vitale per milioni di creature che si riuniscono per trovare un compagno. Il successo dipende da una perfetta scelta dei tempi, che deve essere legata all’arrivo delle piogge o allo ...

legalizzas : 'Fratelli coltelli: nel Pd è corsa al seggio sicuro, fra spintoni e sgambetti. Franceschini si candida a Napoli' U… - UmbriaVivo : Stasera 3 agosto maratona Superquark: dal potere dell’acqua dolce ai perché delle “bufale” - SMSNEWSOFFICIAL : A “Superquark” la sfida del corteggiamento in fiumi e laghi - UnDueTreBlog : #SuperQuark – Quarta puntata del 3 agosto 2022 – Con Piero Angela – Anticipazioni, temi e servizi. - Tv3Blog : A “Superquark” la sfida del corteggiamento in fiumi e laghi -

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 3 agostoPer permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in ...Rai Uno alle 21.25 torna...TELEGIORNALE 14.00 DON MATTEO 9 16.00 SEI SORELLE 17.00 TG1 TELEGIORNALE/17.10 TG1 ECONOMIA 17.20 ESTATE IN DIRETTA 18.45 REAZIONE A CATENA 20.00 TG1 TELEGIORNALE 20.35 TECHETECHETE' 21.25...Per la prima serata in tv, mercoledì 3 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Superquark”. Scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, raccontate da Piero Angela in studio con ospiti e fi ...Andrà in onda in prima serata, su Rai 1, durante la puntata di ‘Superquark’ di domani, alle ore 21,20, il servizio realizzato dalla troupe guidata dal giornalista Lorenzo Pinna, con la collaborazione ...