Serie C | ufficiale il ripescaggio della Torres

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Laè stata ufficialmente ripescata inC. In seguito alla decisione del Tar del Lazio di bocciare il ricorso di Teramo e Campobasso, la società sarda può finalmente festeggiare l’ammissione al campionato di C. “C siamo riusciti” scrive sui social il club, la cui dirigenza a partire dalla scorsa stagione è presieduta da Stefano Udassi. SportFace.

FIGCfemminile : ?????? Ecco la programmazione ufficiale della prima giornata! Tutti gli incontri su #TIMVISION ?? ????Como Women-Juventu… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Samuele Longo lascia l'Italia: giocherà col Dordrecht nella seconda serie olandese ???? - sportface2016 : #SerieC, ufficiale il ripescaggio della #Torres - sportli26181512 : Alessandria, UFFICIALE: ecco il nuovo allenatore: Dopo la rescissione del contratto con Moreno Longo, l'Alessandria… - JeuxCaselli : RT @FIGCfemminile: ?????? Ecco la programmazione ufficiale della prima giornata! Tutti gli incontri su #TIMVISION ?? ????Como Women-Juventus apr… -

ComingSoon.it

Adesso il tutto è al vaglio del cda di Tim per la ratifica. E per il fischio finale di ... E per guardare laA servirebbe così un unico decoder , sempre abbonandosi a Dazn. Inoltre, l'...Il prossimo modello base dellaiPhone 14 in arrivo dovrebbe avere lo stesso prezzo di partenza di iPhone 13, con un listino a ... 110 euro meno del prezzoLega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il Settore Agonistico FIP, presenta i calendari della prima giornata di Serie B Old Wild West 2022/23, nei gironi A, B, C e D. La prima ...Bandai Namco Europe è lieta di annunciare la sua line-up per la Gamescom 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.