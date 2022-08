Se vincerà la destra, i vertici Pd dovrebbero dimettersi in blocco. Ma non accadrà mai (Di mercoledì 3 agosto 2022) di Livio Frigoli* Se i sondaggi hanno un valore, il 25 settembre stravincerà la destra. E se la politica avesse un valore, il giorno dopo il gruppo dirigente del Pd dovrebbe dimettersi in blocco. Perché delle due l’una: o la destra non riuscirà ad ottenere la maggioranza assoluta delle Camere; oppure tutti coloro che hanno imposto la svolta democristiana del Pd dovranno chiedere scusa agli italiani e ritirarsi a vita privata (Nanni Moretti lo chiese a Letta & C. già venti anni fa dal palco di Piazza Navona). Sappiamo bene che questo non accadrà mai. Se il peggio dovesse davvero accadere – se insomma la destra dovesse avere i numeri per stravolgere la Costituzione, asservire la Giustizia, ribaltare le Istituzioni e ricollocare l’Italia in Europa a fianco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) di Livio Frigoli* Se i sondaggi hanno un valore, il 25 settembre strala. E se la politica avesse un valore, il giorno dopo il gruppo dirigente del Pd dovrebbein. Perché delle due l’una: o lanon riuscirà ad ottenere la maggioranza assoluta delle Camere; oppure tutti coloro che hanno imposto la svolta democristiana del Pd dovranno chiedere scusa agli italiani e ritirarsi a vita privata (Nanni Moretti lo chiese a Letta & C. già venti anni fa dal palco di Piazza Navona). Sappiamo bene che questo nonmai. Se il peggio dovesse davvero accadere – se insomma ladovesse avere i numeri per stravolgere la Costituzione, asservire la Giustizia, ribaltare le Istituzioni e ricollocare l’Italia in Europa a fianco ...

