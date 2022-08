L’eliminazione di Al-Zawahiri non fermerà Al Qaeda (Di mercoledì 3 agosto 2022) Domenica 31 luglio, alle 6:48 ora dell’Afghanistan, una coppia di missili Agm-114 “Hellfire” R9X, soprannominati “blade bomb” o anche “ninja bomb”, lanciati da un drone che si ritiene essere un Mq-9 Reaper, hanno ucciso Ayman al-Zawahiri, leader formale di al-Qaeda, mentre stava per uscire sul balcone di un appartamento nel quartiere di Shirpur a Kabul, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 3 agosto 2022) Domenica 31 luglio, alle 6:48 ora dell’Afghanistan, una coppia di missili Agm-114 “Hellfire” R9X, soprannominati “blade bomb” o anche “ninja bomb”, lanciati da un drone che si ritiene essere un Mq-9 Reaper, hanno ucciso Ayman al-, leader formale di al-, mentre stava per uscire sul balcone di un appartamento nel quartiere di Shirpur a Kabul, InsideOver.

