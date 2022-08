Inter, otto reti nell’allenamento congiunto con la Pergolettese: in gol Lukaku e Lautaro (Di mercoledì 3 agosto 2022) Scorpacciata di gol per l’Inter nell’allenamento congiunto a porte chiuse ad Appiano Gentile con la Pergolettese. La squadra di Inzaghi, in campo verso l’Interessante amichevole di sabato contro gli spagnoli del Villarreal, si sono imposti per 8-0 contro la compagine che milita nel campionato di Serie C. Primo tempo già a senso unico con tre reti nei primi dieci minuti firmate da Lautaro Martinez, D’Ambrosio e Dzeko. Al 20? un autogol della Pergolettese, poi Lautaro firma la doppietta personale e Gagliardini fissa lo score sul 6-0 prima dell’Intervallo. Nella ripresa sono Calhanoglu al 58? e Lukaku all’80’ ad arrotondare lo score sull’8-0 finale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Scorpacciata di gol per l’a porte chiuse ad Appiano Gentile con la. La squadra di Inzaghi, in campo verso l’essante amichevole di sabato contro gli spagnoli del Villarreal, si sono imposti per 8-0 contro la compagine che milita nel campionato di Serie C. Primo tempo già a senso unico con trenei primi dieci minuti firmate daMartinez, D’Ambrosio e Dzeko. Al 20? un autogol della, poifirma la doppietta personale e Gagliardini fissa lo score sul 6-0 prima dell’vallo. Nella ripresa sono Calhanoglu al 58? eall’80’ ad arrotondare lo score sull’8-0 finale. SportFace.

