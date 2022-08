Inter | 8-0 in allenamento congiunto alla Pergolettese | in gol Lukaku | Lautaro e Dzeko | tutti i segnali

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Prima di giocare l'ultima amichevole contro il Villarreal, L'è scesa in campo tra le mura del proprio centro sportivo in...

Inter : Finisce 6? - 0? il primo tempo dell’allenamento congiunto tra Inter e Pergolettese ?? ?? 2’ #Lautaro ?? 5’… - Inter : Finisce l’allenamento congiunto tra Inter e Pro Sesto Risultato finale 6?? - 1?? ?? 62’ Correa ?? 64’ Bellanova ?? 71’ Skriniar - Inter : Allenamento in vista di #InterLione Guarda la gallery completa sul nostro sito ?? - MarisciaFox : RT @Inter: Finisce 6? - 0? il primo tempo dell’allenamento congiunto tra Inter e Pergolettese ?? ?? 2’ #Lautaro ?? 5’ @ddambrosio ?? 10’… - Nebb7Alessandro : RT @Inter: Finisce 6? - 0? il primo tempo dell’allenamento congiunto tra Inter e Pergolettese ?? ?? 2’ #Lautaro ?? 5’ @ddambrosio ?? 10’… -

Scorpacciata di gol per l'nell'congiunto a porte chiuse ad Appiano Gentil e con la Pergolettese . La squadra di Inzaghi, in campo verso l'interessante amichevole di sabato contro gli spagnoli del Villarreal, ......primo Lautaro Martinez ha riabbracciato Romelu Lukaku all'. Chi invece non ha mai abbandonato l'attaccante argentino è la sua compagna Agustina Gandolfo , che incanta il web con un...Per i nerazzurri a segno Lautaro (doppietta), D'Ambrosio, Dzeko, Gagliardini, Calhanoglu, Lukaku, oltre a un'autorete ...AMICHEVOLI - In vita del test di sabato contro il Villarreal, i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno effettuato un allenamento congiunto con la Pergolettese.