Il Napoli piega il Girona: 3-1 nell'amichevole di oggi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le squadre di Serie A si stanno preparando alla nuova stagione, al via tra 10 giorni, e lo stanno facendo con delle amichevoli per testare la condizione e cercare di arrivare il più preparati possibili al nuovo campionato. oggi è sceso in campo il Napoli di Spalletti. La squadra di De Laurentiis ha conquistato una bella vittoria col Girona, grazie alle reti di Lopez al 27? e Petagna e Kvaratshelia, rispettivamente al 77? e 80?. La squadra spagnola era riuscieta a pareggiare al 56? con Castellanos, ma il Napoli è riuscito a reagire e sul finale ha segnato le reti della vittoria.

