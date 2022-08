GdS – Milan, Sanches e Chukwuemeka sfumati: le alternative (Di mercoledì 3 agosto 2022) 2022-08-03 12:59:15 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla rosea: Due pessime notizie per Maldini, Psg e Chelsea hanno messo le mani sui suoi obiettivi a centrocampo. Ma i rossoneri hanno già degli altri contatti allacciati per regalare a Pioli l’uomo che serve A Casa Milan e dintorni il 2 agosto 2022 verrà ricordato soprattutto come il primo giorno rossonero di Charles De Ketelaere. L’arrivo a Linate, le visite mediche, la firma sul contratto, le prime parole pronunciate con quella faccia emozionata, educata, eppure già molto consapevole (venerdì 5 la conferenza stampa di presentazione), l’entusiasmo dei tifosi. Il 2 agosto, però, a Casa Milan e dintorni ha purtroppo registrato anche un contraltare di mercato piuttosto sgradevole. Nel giro di una manciata di ore, sono arrivate due sberle non indifferenti per i programmi rossoneri a centrocampo: ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 3 agosto 2022) 2022-08-03 12:59:15 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla rosea: Due pessime notizie per Maldini, Psg e Chelsea hanno messo le mani sui suoi obiettivi a centrocampo. Ma i rossoneri hanno già degli altri contatti allacciati per regalare a Pioli l’uomo che serve A Casae dintorni il 2 agosto 2022 verrà ricordato soprattutto come il primo giorno rossonero di Charles De Ketelaere. L’arrivo a Linate, le visite mediche, la firma sul contratto, le prime parole pronunciate con quella faccia emozionata, educata, eppure già molto consapevole (venerdì 5 la conferenza stampa di presentazione), l’entusiasmo dei tifosi. Il 2 agosto, però, a Casae dintorni ha purtroppo registrato anche un contraltare di mercato piuttosto sgradevole. Nel giro di una manciata di ore, sono arrivate due sberle non indifferenti per i programmi rossoneri a centrocampo: ...

notizie_milan : Milan: quando debutterà De Ketelaere - notizie_milan : Leao chiamato a crescere sempre di più: il suo valore sfiora i 100 milioni di euro - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: DONADONI: “Juve in difficoltà, per lo scudetto sa - MondoBN : DONADONI: “Juve in difficoltà, per lo scudetto sa - notizie_milan : GdS: Quattro ragioni per restare ottimisti nel 2022-23 per i tifosi del Milan -