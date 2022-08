Elezioni: Calenda, 'felice di avere Giusy Versace in squadra Azione' (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Sono davvero felice di avere Giusy Versace nella squadra di Azione. Seguitela ha una storia di coraggio e impegno straordinaria". Così Carlo Calenda su twitter sull'adesione della ex-Fi Giusy Versace ad Azione. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Sono davverodinelladi. Seguitela ha una storia di coraggio e impegno straordinaria". Così Carlosu twitter sull'adesione della ex-Fiad

