Choc a Nettuno | muore folgorato mentre esegue dei lavori in casa

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Stava facendo dei lavoretti nel giardino della sua abitazione. Tutto sembrava procedere normalmente, poi però qualcosa è andato storto e l’uomo di 50 anni,maneggiava vicino all’impianto elettrico, è morto. La tragedia ieri mattina a, sul litorale romano. Morto 50enne aL’uomo, di 50 anni, stava facendo deiall’interno della sua abitazione, all’impianto elettrico quando, improvvisamente, è rimasto. Inutili i tentativi di soccorso: per il 50enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. E quella mattinata, che doveva essere all’insegna di ‘lavoretti’ domestici, si è trasformata in tragedia. Sul posto i Carabinieri. su Il Corriere della Città.

