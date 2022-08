Calciomercato Monza, Icardi più di un sogno: la notizia dalla Francia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Secondo quanto riportato da L’Equipe, Mauro Icardi potrebbe tornare a giocare in Italia nella prossima stagione. Sembra che ci siano stati contatti tra l’a.d. del Monza Adriano Galliani e Wanda Nara, la moglie-agente del giocatore. Per ora la trattativa sarebbe solo nelle fase iniziali, con il Monza che vorrebbe tentare l’ennesimo colpo di una sessione di mercato molto ambiziosa. Icardi PSG Monza L’ostacolo principale per un eventuale accordo fra le parti resta l’ingaggio percepito dall’ex capitano dell’Inter, che a Parigi guadagna intorno ai 10 milioni di euro. Il PSG dovrebbe quindi contribuire a coprire parte dello stipendio di Icardi per poter rendere possibile il suo approdo al club brianzolo Il giocatore tuttavia non sembra rientrare nei piani del nuovo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 3 agosto 2022) Secondo quanto riportato da L’Equipe, Mauropotrebbe tornare a giocare in Italia nella prossima stagione. Sembra che ci siano stati contatti tra l’a.d. delAdriano Galliani e Wanda Nara, la moglie-agente del giocatore. Per ora la trattativa sarebbe solo nelle fase iniziali, con ilche vorrebbe tentare l’ennesimo colpo di una sessione di mercato molto ambiziosa.PSGL’ostacolo principale per un eventuale accordo fra le parti resta l’ingaggio percepito dall’ex capitano dell’Inter, che a Parigi guadagna intorno ai 10 milioni di euro. Il PSG dovrebbe quindi contribuire a coprire parte dello stipendio diper poter rendere possibile il suo approdo al club brianzolo Il giocatore tuttavia non sembra rientrare nei piani del nuovo ...

