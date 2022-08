Almanacco del 03-08-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 agosto 2022)del giorno mercoledì 3 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda il Beato Agostino Casotti Agostino viene dal latino agustinus diminutivo dell’originale Augustus vuol dire degno di venerazione onorabile proverbe dice briglia sciolta un po’ alla volta sono nati oggi Cristoforo con Martin Sheen Charlotte Casiraghi Noi andiamo a salutare i più rapidi che oggi ci hanno scritto Veronica Giuseppe e serena e andiamo a fare il nostro viaggio il tempo farà il 3 agosto ma del 1492 mezz’ora prima dell’alba inizia una delle più grandi avventure che l’uomo abbia mai intrapreso Infatti Cristoforo Colombo Salpa da Porto Palos perscoprirai il continente americano 3 agosto 1778 Milano in festa per la serata di inaugurazione del nuovo Regio ducal Teatro alla Scala è ancora regusto 1946 viene fondata in America la National Basketball Association conosciuta ...