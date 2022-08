US Open 2022, plotone azzurro nelle qualificazioni: 19 italiani in campo, ci sono Agamenone e Zeppieri (Di martedì 2 agosto 2022) Il prossimo 22 agosto incominceranno le qualificazioni degli US Open 2022, ultimo Slam della stagione di tennis. Ben 19 italiani saranno impegnati sul cemento di New York con l’obiettivo di centrare l’accesso al tabellone principale. Franco Agamenone e Giulio Zeppieri, reduci dalla semifinale raggiunta a Umago, guidano il gruppo azzurro: i numeri 108 e 143 del mondo puntano al colpaccio al pari di Flavio Cobolli (134) e Marco Cecchinato (142). Ci proverà anche Francesco Passaro (144), attenzione poi al promettente 18enne Luca Nardi (166) e all’esperto Gianluca Mager (163). In gruppo anche il 20enne Luciano Darderi (169), Andrea Pellegrino (171) e Stefano Travaglia (il numero 181 vuole risalire la china). L’eterno Andreas Seppi (numero 189) ci riprova a 38 anni, spazio ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) Il prossimo 22 agosto incominceranno ledegli US, ultimo Slam della stagione di tennis. Ben 19saranno impegnati sul cemento di New York con l’obiettivo di centrare l’accesso al tabellone principale. Francoe Giulio, reduci dalla semifinale raggiunta a Umago, guidano il gruppo: i numeri 108 e 143 del mondo puntano al colpaccio al pari di Flavio Cobolli (134) e Marco Cecchinato (142). Ci proverà anche Francesco Passaro (144), attenzione poi al promettente 18enne Luca Nardi (166) e all’esperto Gianluca Mager (163). In gruppo anche il 20enne Luciano Darderi (169), Andrea Pellegrino (171) e Stefano Travaglia (il numero 181 vuole risalire la china). L’eterno Andreas Seppi (numero 189) ci riprova a 38 anni, spazio ...

