Quando gareggia Mattia Furlani nella finale di salto in lungo ai Mondiali Under 20 di atletica? Programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 2 agosto 2022)vuole essere assoluto protagonistadiinai20 dileggera. L’appuntamento è per martedì 2 agosto alle ore 23.15 italiane. Il 17enne laziale si è qualificato all’atto conclusivo con un ottimo 7.85 e insegue una medaglia sulla pedana di Cali (Colombia). L’azzurro si presenta da Campione d’Europa18, pronto a fronteggiare rivali che hanno anche due anni in più. Il sogno di salire sul podiorassegna iridata di categoria è possibile per il giovane fuoriclasse, chiamato a sfidare avversari di lusso., che vanta un eccellente personale di 8.04 (primo italiano a sfondare il muro degli ...