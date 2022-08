Playoff Conference League | Fiorentina con la vincente di Twente - Cukaricki

(Di martedì 2 agosto 2022) NYON (SVIZZERA) - Il sorteggio deidiha rivelato gli incroci per il terzo turno di qualificazione e per i, compreso l'avversario che affronterà la: i ...

Luxgraph : Fiorentina con la vincente di Twente-Cukaricki nel playoff di Conference League - News24_it : Conference League, il sorteggio degli playoff: Fiorentina contro Twente o Cukaricki - Sky Sport - TV7Benevento : Calcio: playoff Conference League, Fiorentina contro la vincente tra Twente e Cukaricki - - serieB123 : Fiorentina, la vincente di Twente-Cukaricki sarà l’avversaria dei playoff di Conference League… - SportRepubblica : Conference League, Fiorentina contro Twente o Cukaricki nei playoff [aggiornamento delle 14:41] -

NYON (SVIZZERA) - Il sorteggio deidiLeague ha rivelato gli incroci per il terzo turno di qualificazione e per i, compreso l'avversario che affronterà la Fiorentina : i viola se la vedranno contro la ...5 Oggi alle ore 14, presso la sede dell'Uefa a Nyon in Svizzera, si è tenuto il sorteggio deiper la qualificazione alla fase a gironi inLeague (andata giovedì 18 e ritorno il 25 agosto). La squadra viola allenata da Italiano è testa di serie: giocherà contro la vincente ...Il club viola affronterà la vincente di Twente-Cukaricki. Andata a Firenze il 18 agosto, ritorno in trasferta il 25 agosto.La formazione viola giocherà la gara di andata in casa il 18 agosto, ritorno una settimana dopo. La vincente alla fase a gironi ...