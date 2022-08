NXT Station 2022, ad agosto gli Eugenio in Via di Gioia, Rancore, Manuel Agnelli (Di martedì 2 agosto 2022) Continua ad agosto il NXT Station 2022 di Bergamo con molti concerti tra cui quelli degli Eugenio in Via di Gioia, di Rancore e di Manuel Agnelli La musica continua a risuonare senza sosta dal palco di NXT Station, nel cuore di Bergamo. Il cartellone di agosto è fitto di appuntamenti e si prepara a regalare un altro mese di concerti dopo aver chiuso luglio con il secondo sold out di questa incredibile stagione di Piazzale Alpini. agosto inizia con i giovani del MercoleDays e Popa, cantautrice tra le più interessanti della nuova scena indipendente, il cui live sarà aperto dal rapper bergamasco 6occia. Il primo settimana del mese vedrà sul palco la poesia rap di Rancore e l’euforia ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 2 agosto 2022) Continua adil NXTdi Bergamo con molti concerti tra cui quelli degliin Via di, die diLa musica continua a risuonare senza sosta dal palco di NXT, nel cuore di Bergamo. Il cartellone diè fitto di appuntamenti e si prepara a regalare un altro mese di concerti dopo aver chiuso luglio con il secondo sold out di questa incredibile stagione di Piazzale Alpini.inizia con i giovani del MercoleDays e Popa, cantautrice tra le più interessanti della nuova scena indipendente, il cui live sarà aperto dal rapper bergamasco 6occia. Il primo settimana del mese vedrà sul palco la poesia rap die l’euforia ...

AmoBergamo : #Bergamo Sarà un agosto di fuoco sul palco del Nxt Station di piazzale Alpini: i nomi in programma - 6occia : Mercoledì 3 Agosto ci vediamo a Bergamo per NXT STATION in apertura a Popa Ingresso gratuito fino ad esaurimento p… - wordsandmore1 : #27luglio oltre #ElezioniPolitiche2022 #LoveonTourTurin #battitilive #Liberato #Ilary #Vogue #Liberato #Meloni temp… - Sevenpress : NXT Station: La Rappresentante di Lista e Ernia chiudono il ricco luglio a Bergamo - _PuntoZip_ : NXT STATION: La Rappresentante di Lista e Ernia chiudono il ricco luglio di Piazzale degli Alpini con oltre 30 conc… -