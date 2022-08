Marilyn Monroe: tra glamour Old Hollywood e stile minimal (Di martedì 2 agosto 2022) Chi meglio di Marilyn Monroe è sinonimo di glamour Hollywoodiano? Capelli biondo platino, rossetto e abiti da sogno contraddistinguono la sua immagine. Anche oggi, a 60 anni dalla sua morte, il mito della Monroe resiste, più solido che mai. Basti pensare che lo scorso maggio la serigrafia dell’attrice di Andy Warhol è stata battuta all’asta da Christie’s per la cifra record di 195 milioni di dollari, diventando l’opera più costosa del XX secolo. Shot Sage Blue Marilyn, 1964, Andy Warhol E che Kim Kardashian ha sollevato un mare di polemiche per aver indossato (e rovinato) all’ultimo Met Gala il famoso abito di cristalli con cui Marilyn Monroe ha cantato Happy birthday Mr President al presidente Kennedy. E ancora, Netflix ha da poco pubblicato I ... Leggi su amica (Di martedì 2 agosto 2022) Chi meglio diè sinonimo diiano? Capelli biondo platino, rossetto e abiti da sogno contraddistinguono la sua immagine. Anche oggi, a 60 anni dalla sua morte, il mito dellaresiste, più solido che mai. Basti pensare che lo scorso maggio la serigrafia dell’attrice di Andy Warhol è stata battuta all’asta da Christie’s per la cifra record di 195 milioni di dollari, diventando l’opera più costosa del XX secolo. Shot Sage Blue, 1964, Andy Warhol E che Kim Kardashian ha sollevato un mare di polemiche per aver indossato (e rovinato) all’ultimo Met Gala il famoso abito di cristalli con cuiha cantato Happy birthday Mr President al presidente Kennedy. E ancora, Netflix ha da poco pubblicato I ...

NetflixIT : Guardata da tutti, vista da nessuno. Ana de Armas è l'iconica Marilyn Monroe in BLONDE, in arrivo su Netflix il 28… - Giogio47658624 : RT @Ariel48536344: Ci stanno massacrando su tutte le reti tv. Prima #GubitosaM5S su #Rete4 ed ora la #CastelloneM5S su #La7... Seguite... S… - GianlucaOdinson : Blonde: è già polemica per il nuovo film con Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe - - oliver24657084 : RT @Ariel48536344: Ci stanno massacrando su tutte le reti tv. Prima #GubitosaM5S su #Rete4 ed ora la #CastelloneM5S su #La7... Seguite... S… - XMERIDIO78 : RT @Ariel48536344: Ci stanno massacrando su tutte le reti tv. Prima #GubitosaM5S su #Rete4 ed ora la #CastelloneM5S su #La7... Seguite... S… -