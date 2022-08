Juventus: Pogba non si opera, rientro per metà settembre (Di martedì 2 agosto 2022) Nessuna operazione, ma terapia conservativa: Paul Pogba non si sottoporrà ad intervento chirurgico ma comincerà un programma ad hoc. Come appreso dall'ANSA, il francese seguirà una tabella di cinque ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) Nessunazione, ma terapia conservativa: Paulnon si sottoporrà ad intervento chirurgico ma comincerà un programma ad hoc. Come appreso dall'ANSA, il francese seguirà una tabella di cinque ...

