Il gelato pagato con il Bancomat costa di più, la denuncia di Selvaggia Lucarelli (Di martedì 2 agosto 2022) gelato costa di più quado il cliente paga col Bancomat. E' quanto succede all'Antica gelateria Flaminio, a Treviso in piazza a Serravalle. La denuncia arriva da Selvaggia Lucarelli che sul suo profilo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022)di più quado il cliente paga col. E' quanto succede all'Antica gelateria Flaminio, a Treviso in piazza a Serravalle. Laarriva dache sul suo profilo ...

canibeyourmoon_ : @swe3tvicky e mi hai pagato il gelato anche se avevo i soldi - ale1983ale : @HoaraBorselli Hoara, già mangiato il gelato stamattina? O ieri sera ti hanno pagato in caramelle?? ?? - jkstarcandie : chissà quanto hanno pagato per questo “gelato” - _nicolemontiii_ : @carluz0722 @violarava00 no ma ti giuro c’è una storia: abbiamo portato un cane che era scappato è il tipo ci ha pa… - Dome689 : Gelato aumentato di 50 centesimi se pagato col Pos: interviene la Finanza a Sanremo -