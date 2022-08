Ferrari, scatta il processo a Inaki Rueda: chi è (e cosa è successo davvero al muretto) (Di martedì 2 agosto 2022) In Ungheria un altro disastro strategico, dopo quelli di Montecarlo e Silverstone. E se i tifosi se la sono presa in parte con Mattia Binotto, la colpa più grande va soprattutto a Iñaki Rueda, il capo del remote garage che a Maranello detta le strategia basandosi su tempi e calcoli derivanti dalla pista in tempo reale. Spagnolo di Madrid, classe 1978, ricopre il ruolo di Head of Race Strategy della Ferrari dal 2015 (prima in F1 aveva lavorato alla Midland, alla Renault e alla Lotus) e, con le sue strategie, è stato più volte il deus ex machina dietro i successi di Sebastian Vettel nella sua avventura nella squadra italiana (a lui si deve per esempio la vittoria capolavoro del tedesco a Melbourne nel 2018). In Red Bull la collega Schimtz superiore a Rueda in stagione Rueda, col tempo, è diventato un apporto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) In Ungheria un altro disastro strategico, dopo quelli di Montecarlo e Silverstone. E se i tifosi se la sono presa in parte con Mattia Binotto, la colpa più grande va soprattutto a Iñaki, il capo del remote garage che a Maranello detta le strategia basandosi su tempi e calcoli derivanti dalla pista in tempo reale. Spagnolo di Madrid, classe 1978, ricopre il ruolo di Head of Race Strategy delladal 2015 (prima in F1 aveva lavorato alla Midland, alla Renault e alla Lotus) e, con le sue strategie, è stato più volte il deus ex machina dietro i successi di Sebastian Vettel nella sua avventura nella squadra italiana (a lui si deve per esempio la vittoria capolavoro del tedesco a Melbourne nel 2018). In Red Bull la collega Schimtz superiore ain stagione, col tempo, è diventato un apporto ...

