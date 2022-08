Ancora troppe donne uccise, le università del Lazio aprono le porte ai centri antiviolenza (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Un fenomeno che sembra inarrestabile. La cronaca ci racconta ogni giorno di donne vittime di violenza. Crescono le richieste d’aiuto raccolte dai centri antiviolenza e sono Ancora troppe le donne ammazzate per mano di un uomo. Secondo i dati del Viminale a sette mesi dall’inizio dell’anno, 64 sono state uccise in ambito familiare o affettivo; di queste, 38 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner. Per curare questa piaga sociale (che la pandemia ha contribuito ad amplificare) serve prevenire, sensibilizzare e rendere consapevoli le giovani generazioni. Per questo pochi giorni fa ha aperto i battenti a Roma il primo Centro antiviolenza della Sapienza. Si trova negli spazi della Facoltà di Medicina e psicologia nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Un fenomeno che sembra inarrestabile. La cronaca ci racconta ogni giorno divittime di violenza. Crescono le richieste d’aiuto raccolte daie sonoleammazzate per mano di un uomo. Secondo i dati del Viminale a sette mesi dall’inizio dell’anno, 64 sono statein ambito familiare o affettivo; di queste, 38 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner. Per curare questa piaga sociale (che la pandemia ha contribuito ad amplificare) serve prevenire, sensibilizzare e rendere consapevoli le giovani generazioni. Per questo pochi giorni fa ha aperto i battenti a Roma il primo Centrodella Sapienza. Si trova negli spazi della Facoltà di Medicina e psicologia nel ...

