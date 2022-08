WWE | Ecco quando rivedremo in azione Brock Lesnar

(Di lunedì 1 agosto 2022) Il main event di Summerslam ha visto inil campione Roman Reigns battere ancora una volta. In molti si aspettavano dopo l’uscita di scena di McMahon e l’ulteriore sconfitta dell’ex stella della UFC un netto allontanamento dalla compagine ma non andrà cosi’. E’ infatti pubblicizzato per il primo Premium Event dell’anno. Next Stop? 2023 Nella State Farm Arena di Atlanta si apriranno le danze del nuovo anno targato WWE con il “nuovo” Premium Event Day 1. Sui profili social dell’arena è stata pubblicizzata la partecipdiche un anno fa, per via della positività al test COVID di Reigns, si laureo’ campione WWE.

SummerSlam 2022/ Wrestling, info streaming video tv: è ancora Reigns vs Lesnar! Bianca Belair batte e conserva il titolo contro Becky Lynch al termine del match, però,il grande ritorno di ......evento estivo della. Tra sorprendenti ritorni e un main event all'insegna del caos, lo show non ha deluso le aspettative dei fan, creando nuove rivalità in vista di Clash at the Castle.i ... Sasha Banks e Naomi sempre più vicine al ritorno in WWE: ecco i dettagli Il main event di Summerslam ha visto in azione il campione Roman Reigns battere ancora una volta Brock Lesnar. In molti si aspettavano dopo l'uscita di scena di McMahon e l'ulteriore sconfitta dell'ex ...