Venezia-Ascoli in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia 2022/2023 (Di lunedì 1 agosto 2022) Venezia e Ascoli sono pronte al debutto stagionale in Coppa Italia. Le due squadre scenderanno in campo domenica 7 agosto alle 17:45 nella cornice dello Stadio Penzo, in occasione dei trentaduesimi di finale del torneo. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Canale 20 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Poi pagelle, parole dei protagonisti e cronaca della partita per non perdere neanche un minuto di questo appuntamento tra due possibili protagoniste del prossimo campionato di Serie B. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022)sono pronte al debutto stagionale in. Le due squadre scenderanno in campo domenica 7 agosto alle 17:45 nella cornice dello Stadio Penzo, in occasione dei trentaduesimi di finale del torneo. La partita sarà trasmessa intv esclusiva su Canale 20 e insulla piattaforma Mediaset Infinity. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Poi pagelle, parole dei protagonisti e cronaca della partita per non perdere neanche un minuto di questo appuntamento tra due possibili protagoniste del prossimo campionato di Serie B. SportFace.

fattoquotidiano : Incendi, in Friuli Venezia Giulia 6 roghi attivi: “Incubo senza fine”. Nel Materano evacuate 150 persone. Fiamme ad… - veneto_ : RT @lisa__lisah: Qualcuno viene con me a vedere Venezia Ascoli domenica 7 agosto per favore - lisa__lisah : @atta1908 Domenica prossima vieni a vederti Venezia Ascoli va - lisa__lisah : Qualcuno viene con me a vedere Venezia Ascoli domenica 7 agosto per favore - PicenoTime : Venezia, 6 gol nel test in vista dell'Ascoli. Javorcic: “Tanto lavoro”. Joronen: “Fame di vittoria anche in Coppa”… -