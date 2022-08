Thor: Love and Thunder in testa al box office italiano per la quarta settimana (Di lunedì 1 agosto 2022) Posizioni invariate nell'estate cinematografica italiana: Thor: Love and Thunder domina il box office italiano, seguito dal campione di incassi Top Gun: Maverick. Poco cambia rispetto alla scorsa settimana nel caliente box office italiano (ma solo come temperatura). Niente, almeno per adesso, può contrastare lo strapotere di Thor: Love and Thunder, in testa per la quarta settimana consecutiva. Il quarto capitolo della saga di Thor incassa altri 370.00 euro che lo portano a un totale di 9,4 milioni raccolti in tre settimane. Come rivela la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, lo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 agosto 2022) Posizioni invariate nell'estate cinematografica italiana:anddomina il box, seguito dal campione di incassi Top Gun: Maverick. Poco cambia rispetto alla scorsanel caliente box(ma solo come temperatura). Niente, almeno per adesso, può contrastare lo strapotere diand, inper laconsecutiva. Il quarto capitolo della saga diincassa altri 370.00 euro che lo portano a un totale di 9,4 milioni raccolti in tre settimane. Come rivela la nostra recensione diand, lo ...

