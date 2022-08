Sparatoria nel centro di Pescara | un morto e un ferito grave

inomniapparatus : Seconda sparatoria nella mia città nel giro di pochi mesi. Mi sono rotta il cazzo. Sembra il Bronx. - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Sparatoria nel centro di #Pescara, il bilancio è di un morto e un ferito grave, è caccia all'uomo - fanpage : Sparatoria nel centro di #Pescara, il bilancio è di un morto e un ferito grave, è caccia all'uomo - zav_news : ? #Breaking Sparatoria nel centro di #Pescara davanti ad un bar: un morto e un ferito grave. Fuggito l'aggressore - PartNumber_0102 : RT @StopFakeItalian: Il #video a cui fa riferimento la #propaganda #russa non contiene prove visibili della presenza di civili nel filmato.… -

La dinamica dellaLe vittime dellabar di Pescara sono italiane, la conferma viene dagli inquirenti. Il ferito è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara in ...A PESCARA, UN MORTO E UN FERITO GRAVE È successo intorno alle 20cuore di Pescara , in zona Ravasco. Due persone si trovavano fuori dal bar. È passata una terza che ha esploso colpi di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una sparatoria è avvenuta a Pescara poco dopo le 20. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. La persona che ha sparato indossava un casco integrale ed è fuggita subito dopo ...