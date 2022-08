Nuovo record mondiale per il pordenonese Alex Camera | ha trainato 4 aerei con le sole gambe

(Di lunedì 1 agosto 2022) Una nuova impresa è stata conseguita da, il trentaquattrenne atletanuovamente in azione a caccia dimondiali nel campo delle discipline estreme, tra cui il trascinamento di oggetti di particolare peso e dimensioni. Dopo ilconseguito a maggio a Montereale Valcellina (Pordenone) con il traino di due autovetture per 2.500 chili, stavoltasi è spostato a Nervesa della Battaglia (Treviso) tra le colline del Montello e le sponde del Piave, ospite della Fondazione Jonathan Collection , una onlus che gestisce e fà volare famosistorici che hanno scritto la storia del volo tra i quali le repliche originali del Flyer dei fratelli Wright , primo volo a motore nel 1903 e del triplano Fokker del ...

poliziadistato : #MassimoStano è Campione ????del mondo!! L'oro olimpico delle #Fiammeoro????? vince?? anche la 35 km di marcia?????ai Mo… - Ettore_Rosato : 35, interminabili, km di marcia e una grande emozione: il nostro Massimo #Stano conquista l'oro ai mondiali di… - MeteoSvizzera : Un evento raro diventa anche un nuovo #record! La #radiosonda di Payerne ha registrato questa notte un nuovo record… - Max69841174 : RT @Brygante_8: I ricoveri in Australia hanno ora stabilito un nuovo record con oltre il 96% degli adulti completamente vaccinati e uno dei… - MuayThaiWarrio1 : RT @Brygante_8: I ricoveri in Australia hanno ora stabilito un nuovo record con oltre il 96% degli adulti completamente vaccinati e uno dei… -

Infobuildenergia

È la terza detenuta suicida dall'inizio dell'anno che registra già ildi 39 suicidi, uno ...politiche la proposta di legge di civiltà per tenere i bambini fuori dal carcere passerà al...... Pexels - not the actual photo Adesso, la coppia a iniziato a scrivere uncapitolo della ... Questa enorme cifra è la seconda somma più alta vinta sull'isola, ilè stato di 50 milioni. ... Nuovo record per la domanda di carbone nel 2022 Riprende l'aumento dell'occupazione in Italia. Dopo il calo di maggio, torna infatti ad aumentare il numero degli occupati (+0,4%), superando nuovamente i 23 milioni, trainati dalla crescita dei dipen ...Rispetto a giugno 2021, il numero di occupati sale dell’1,8% (+400mila) soprattutto a causa dei lavoratori dipendenti che, a giugno 2022, ammontano a 18 milioni 100 mila, il valore più alto dal 1977, ...