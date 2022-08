Migranti: a Salerno la Ocean Viking, sbarcano in 387 (Di lunedì 1 agosto 2022) È arrivata nel porto di Salerno la "Ocean Viking", la nave della Ong che nei giorni scorsi ha tratto in salvo 387 Migranti nel Mediterraneo. Di questi 149 sono minori, molti dei quali non accompagnati;... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) È arrivata nel porto dila "", la nave della Ong che nei giorni scorsi ha tratto in salvo 387nel Mediterraneo. Di questi 149 sono minori, molti dei quali non accompagnati;...

giancarvedsse : RT @emmevilla: ?????? No, le navi Ong NON sono un 'pull factor' per le partenze dei migranti. Eppure continuano le 'crisi in mare' architetta… - oznerol4 : RT @fratotolo2: I 387 #migranti, a bordo della nave #OceanViking di @SOSMedIntl, stanno per sbarcare a Salerno. - DavideDeVincen8 : RT @fratotolo2: I 387 #migranti, a bordo della nave #OceanViking di @SOSMedIntl, stanno per sbarcare a Salerno. - FogliFabiana : RT @emmevilla: ?????? No, le navi Ong NON sono un 'pull factor' per le partenze dei migranti. Eppure continuano le 'crisi in mare' architetta… - garbuglias : RT @emmevilla: ?????? No, le navi Ong NON sono un 'pull factor' per le partenze dei migranti. Eppure continuano le 'crisi in mare' architetta… -