Malore nella notte, morto il direttore Omar Monestier: aveva 57 anni (Di lunedì 1 agosto 2022) È morto la notte scorsa Omar Monestier, direttore dei quotidiani Il Piccolo e Messaggero Veneto. Il giornalista ha avuto un Malore nel corso della notte mentre era a casa. Nato a Belluno il 23 ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 agosto 2022) Èlascorsadei quotidiani Il Piccolo e Messaggero Veneto. Il giornalista ha avuto unnel corso dellamentre era a casa. Nato a Belluno il 23 ...

