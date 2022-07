Libia, la schiavitù del gas (Di lunedì 1 agosto 2022) A Tripoli riprendono gli scontri e Haftar punta ad allargare il controllo sulle fonti energetiche, ma così l’Europa rischia di legittimare un criminale di guerra e rafforzare la presenza russa Leggi su lastampa (Di lunedì 1 agosto 2022) A Tripoli riprendono gli scontri e Haftar punta ad allargare il controllo sulle fonti energetiche, ma così l’Europa rischia di legittimare un criminale di guerra e rafforzare la presenza russa

Rapporto Onu. Migranti: l'asse con Tripoli che permette (anche) a Mosca di ricattarci ... quante sono le milizie del mare in Libia Gli investigatori delle Nazioni Unite confermano l'...alla struttura di Mitiga allo scopo primario di utilizzarli per il lavoro forzato come forma di schiavitù"... Libia, parla a Roma il portavoce del governo Dabaiba: "Noi pronti a favorire la stabilità del Paese" - Agenzia Nova "La Libia è un paese di passaggio e di transito. Non è un paese in cui gli i migranti rimangono, e ... semi - schiavitù o che è detenuta nei centri al di fuori del controllo del governo. In merito alle ... La Stampa ... quante sono le milizie del mare inGli investigatori delle Nazioni Unite confermano l'...alla struttura di Mitiga allo scopo primario di utilizzarli per il lavoro forzato come forma di"..."Laè un paese di passaggio e di transito. Non è un paese in cui gli i migranti rimangono, e ... semi -o che è detenuta nei centri al di fuori del controllo del governo. In merito alle ... Libia, la schiavitù del gas